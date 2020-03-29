إخلاء محتجزين بموقعين للحجر الصحى في بسرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأحد 29 مارس 2020, 07:13 مساء
أحد الشوارع الرئيسية في بلدية سرت. أرشيفية: الإنترنت)

قرر الفريق الطبى للكشف والرصد التابع للجنة مكافحة وباء كورونا المستجد ببلدية سرت إخلاء المحتجزين بموقعين للحجر الصحى في المدينة.

وقال منسق الفريق الدكتور جادالله درياق لـ«بوابة الوسط» إن الأشخاص المجتجزين موجودين بموقعى الحجر الصحى في فندق كوكبة الصحراء، ومركز الرعاية الصحية الأولية وعددهم 11 مواطنا ومواطنة بينهم أطفال.

وأوضح درياق أن نتائج الكشف والفحص الطبي التي أجريت لهؤلاء «سلبية ولا توجد أى أعراض طبية لما يعرف بفايروس كورونا» لدى أي منهم، مشيرا إلى أن هؤلاء الأشخاص كانو بالحجر الصحى منذ يومى 17 و19 مارس الجارى بعد عودتهم من مصر وجميعهم ليبيين من سكان أبوهادى وسرت.

وأكد درياق مغادرتهم لاستكمال الحجر الصحى بمنازلهم وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة ومطالبتهم بعدم مخالطة الأشخاص الأخرين لفترة أربعة أيام أخرى.

وحضر إخلاء هؤلاء الأشخاص رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر ومدير الأمن عقيد ميمى الصادق ومدير إدارة الإعلام بالبلدية محمد الأميل والفريق الطبى برئاسة الدكتور جادالله درياق رئيس قسم عناية القلب بمستشفى بن سينا سرت عضو فريق الاستجابة السريعة بلجنة مكافحة فيروس كورونا بسرت.

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