«داخلية الموقتة» تصدر تعليمات بشأن صرف المرتبات بالمصارف

وزير الداخلية بالحكومة الموقتة، المستشار إبراهيم بوشناف. (أرشيفية: الإنترنت)

طلب وزير الداخلية بالحكومة الموقتة إبراهيم بوشناف، اليوم الأحد، اتخاذ إجراءات لتسهيل صرف المرتبات في المصارف بما يمنع انتشار فيروس «كورونا».

ودعا في رسالة إلى رؤساء الغرف الأمنية المشتركة، نشرتها الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى «دراسة إمكانية الاستعانة بمندوبين عن القطاعات أو ما من شأنه أن يسهل المرتبات».

وترك القرار لرئيس الغرفة الأمنية المشتركة ومديري المصارف سلطة تقدير المواقف بما يحقق صرف المرتبات دون المساس بغاية توفير الحماية الكافية للمواطن.

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وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عدم السماح لأي شخص بدخول المصارف التجارية دون التقيد بثلاثة إرشادات رئيسية، كإجراءات وقائية تحسبًا لانتشار فيروس «كورونا».

وألزمت الوزارة المواطنين المترددين على المصارف بارتداء الكمامات والقفازات، داعية المترددين على المصارف إلى تجنب الازدحام وترك مسافة آمنة، والامتثال إلى تعليمات رجال الأمن بالمصارف في المحافظة على النظام.