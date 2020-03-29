«بلدي مصراتة» يفرض حظرا تاما للتجول 24 ساعة لمدة أسبوع كامل

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 مارس 2020, 03:44 مساء
جانب من أعمال تعقيم مديرية أمن مصراتة، 21 مارس 2020. (وزارة الداخلية بحكومة الوفاق)

قرر المجلس البلدي مصراتة فرض حظر تام للتجول داخل نطاق البلدية على مدى 24 ساعة، وذلك لمدة أسبوع اعتبارا من الساعة السادسة مساء اليوم، تحسبا لانتشار فيروس «كورونا»، بعد اكتشاف حالة إصابة مؤكدة بالمدينة.

واسثني القرار، الذي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه «المؤسسات الصحية العامة والخاصة، واللجنة العليا لإدارة الأزمة واللجان الفرعية المنبثقة عنها، والمؤسسات العسكرية والجهات ذات العلاقة ومحطات الوقود».

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كما قرر المجلس البلدي مصراتة »وقف جميع الرحلات عبر مطار مصراتة الدولي»، واسثني «رحلات الإسعاف والشحن وإعادة المواطنين العالقين بالخارج». وطلب من «مديريات الأمن التعاون لتنفيذ حظر التجول».

ويوم السبت، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل إصابتين مؤكدتين بفيروس «كورونا»، حيث تعود الحالة الأولى لامرأة من مدينة مصراتة تم أخذ العينة منها بمنزلها عقب فحصها سريريًّا داخل مستشفى الحكمة مصراتة.

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