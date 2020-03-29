عقوب: الإجراءات المتخذة منعت انتشار «كورونا» في البلاد

وزير الصحة بالحكومة الموقتة سعد عقوب. (أرشيفية: الإنترنت).

قال وزير الصحة بالحكومة الموقتة، د.سعد عقوب، إن «الإجراءات المتخذة ساهمت في عدم انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد»، مشددًا على أن المواطن والمقيم شريكان في مواجهة الوباء.

وشدد عقوب على «ضرورة البقاء في المنازل وتقليل التواصل المباشر لمواجهة الفيروس»، موضحًا أن عددًا كبيرًا من الإصابات لا تحمل أي أعراض»، وذلك في تصريحات نقلتها إدارة الإعلام بوزارة الصحة.

وأضاف وزير الصحة أن «اللجنة العليا واللجنة الاستشارية الطبية - التابعتين للحكومة الموقتة - تعملان معًا لمواجهة آثار كوفيد 19»، مشيرًا إلى أن فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة تقوم بما يعرف بـ«التقصي الوبائي» لمتابعة الأوضاع الصحية على مدار 24 ساعة.

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وأوضح أنه لا يوجد علاج أو لقاح لـ«كورونا حتى الآن»، وقال «اكتشاف اللقاح وتجربته يستغرقان أشهرًا عديدة». وشدد على ضرورة التقيد بإجراءات النظافة الشخصية، والابتعاد عن المصافحة والمخالطة والابتعاد عن التجمعات سواء العائلية أو الاجتماعية.

وارتفعت حالات الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد أمس إلى 3 حالات، مع الإعلان الرسمي عن إصابة حالتين جديدتين تضاف إلى حالة جرى اكتشافها الأسبوع الماضي.