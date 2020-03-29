المجلس الأعلى للقضاء يوقف العمل بالمحاكم والنيابات

مجمع المحاكم في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت).

قرر المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الأحد، وقف العمل بشكل كامل في المحاكم والنيابات والهيئات القضائية الأخرى اعتبارًا من يوم غد الإثنين، وحتى نهاية شهر أبريل المقبل.

وحسب القرار، الذي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه «يتولي رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إعداد جداول مناوبة بتكليف عدد من المستشارين أو القضاة جسب الأحوال مع عدد من موظفي قلم الكتاب التواجد بشكل يومي بمقر المحكمة للبت في الأمور المستعجلة واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالها».

ودعا القرار «المستشار القائم بأعمال النائب العام لتكليف المحامين العامين بإصدار جداول مناوبة لأعضاء النيابة العامة في النيابات الابتدائية وجزئياتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة في الحالات الطارئة والمستعجلة».

وحث المجلس الأعلى للقضاء «السلطات المختصة استثناء القضاة وأعضاء النيابة العامة والموظفين المناوبينمن إجراءات الحظر، تمكينا لهم من القيام بالأعمال المكلفين بها».