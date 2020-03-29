«داخلية الوفاق» تلزم المواطنين بـ3 شروط لدخول المصارف

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 مارس 2020, 12:22 مساء
أحد فروع مصرف الوحدة الإسلامي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم الأحد، عدم السماح لأي شخص بدخول المصارف التجارية دون التقيد بثلاثة إرشادات رئيسية، كإجراءات وقائية تحسبًا لانتشار فيروس «كورونا».

وألزمت الوزارة المواطنين المترددين على المصارف بارتداء الكمامات والقفازات، وذلك في منشور رسمي عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وحسب الإجراءات الاحترازية الصادرة عن الغرفة الرئيسية لإدارة الأزمة لمكافحة «كورونا» بالوزارة، دعت الداخلية المترددين على المصارف إلى تجنب الازدحام وترك مسافة آمنة، والامتثال إلى تعليمات رجال الأمن بالمصارف في المحافظة على النظام.

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وارتفعت حالات الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد أمس إلى 3 حالات، مع الإعلان الرسمي عن إصابة حالتين جديدتين تضاف إلى حالة جرى اكتشافها الأسبوع الماضي. فيما رفعت اللجنة العليا لمجابهة فيروس «كورونا» التابعة لحكومة الوفاق توصيات بمجموعة من الإجراءات الاحترازية إلى المجلس الرئاسي بعد إعلان تسجيل الإصابتين.

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