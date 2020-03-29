حالة الطقس اليوم الأحد (29 مارس)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، تأثر مناطق البلاد بمنخفض جوي يعمل على تكاثر السحب بمناطق الشمال والجنوب الغربي .

وأشارت النشرة الجوية الصادرة عن المركز إلى احتمال «هطول رخات أمطار خفيفة مع رياح جنوبية شرقية نشطة مثيرة للأتربة على مناطق الجنوب والشمال الشرقي».

وتتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقع تسجيلها على مناطق الشمال بين 20 و26 درجة مئوية، وتصل إلى 30 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل انخفاضا غدا الإثنين، وتتراوح بين 30 و34 درجة مئوية على مناطق الوسط والجنوب، حسب النشرة.

ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 ومترين على الساحل الممتد من مصراتة الى سرت، ويصل إلى ثلاثة أمتار على الساحل الشرقي غدًا.