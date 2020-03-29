السفارة الليبية في ماليزيا توزع الاحتياجات الوقائية من «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 مارس 2020, 11:17 صباحا
الاحتياجات الطبية في السفارة الليبية لدى ماليزيا. (لجنة الأزمة)

أعلنت السفارة الليبية لدى ماليزيا، اليوم الأحد، بدء توزيع الاحتياجات الطبية الوقائية تحسبا لفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19)  بعد أن وصلت أمس السبت من الشركة التي قامت بتصديرها للسفارة.

ونوهت غرفة عمليات الأزمة التابعة لحكومة الوفاق، إلى أن السفارة استعدت بالكشافة الليبيين المتواجدين في ماليزيا لتوزيعها على كافة أبناء الجالية الليبية بماليزيا.

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وبلغت أعداد الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا» المستجد في ماليزيا، السبت، 159 حالة ليصل إجمالي الإصابات إلى 2320 حالة و27 حالة وفاة، حسب وكالة الأنباء الماليزية (برناما).

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