ميناء بنغازي يعلن وصول 3 سفن سلع وبضائع

كمية من الشعير في رصيف ميناء بنغازي. (الصفحة الرسمية للميناء)

أعلن ميناء بنغازي وصول ثلاث سفن محملة بحاويات سلع وبضائع.

وأشار الناطق باسم إدارة الميناء، مفتاح الشهيبي، إلى «رسو سفينة نقل الحاويات( ألوبو) بالميناء، وعلى متنها عدد 265 حاوية محملة بكافة السلع والبضائع المختلفة»، حسب الصفحة الرسمية للميناء بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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ولفت إلى «دخول سفينة نقل الحبوب (إنتاليا) الوكيل الملاحي لشركة المضيق للتوكبلات الملاحية، وعلى متنها 4650 طنا من حبوب الشعير»، منوها إلى «وصول السفينة (بيلا) الوكيل الملاحي لشركة ليبيا التضامن للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 6600 طن من مادة الأسمنت».

ووجه الشهيبي تحيه للعاملين في الميناء، الذين يعملون فى ظل هذه الظروف الصعبة لتوصيل كافة السلع والبضائع للمواطن.