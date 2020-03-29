«طبيبك لعند بيتك».. خدمة متنقلة طارئة لمكافحة «كورونا»

شعار وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق. (أرشيفية: الإنترنت).

مع ارتفاع الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد في البلاد إلى ثلاث حالات، أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق و المركز الوطني لمكافحة الأمراض إطلاق خدمة «طبيبك لعند بيتك».

وتبدأ تلك الخدمة مع الاتصال بالكادر الطبي الذي يزور الحالات المشتبه في إصابتها إلى منزلها عن طريق رقم الهاتف (1448). وخلال الزيارة، يقدم الفريق الطبي الخدمة الصحية اللازمة للحالات بداية من الكشف الطبي.

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كما يقدم كادر «طبيبك لعند بيتك» خدمة أخذ عينات وغيرها من الخدمات الصحية بما فيها عمليات النقل من المنزل إلى المستشفيات التي تحتوي على غرف العزل المخصصة. ويعمل الفريق الطبي بالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض وبشبكة واسعة مرتبطة بشبكة الرصد والإنذار المبكر بالمركز.

وارتفعت حالات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد في البلاد أمس إلى ثلاث حالات، مع الإعلان الرسمي عن إصابة حالتين جديدتين تضاف إلى حالة جرى اكتشافها الأسبوع الماضي. ورفعت اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا التابعة لحكومة الوفاق توصيات مجموعة من الإجراءات الاحترازية إلى المجلس الرئاسي بعد الإعلان عن تسجيل الإصابتين.

وأطلقت وزارة الصحة بحكومة الوفاق والمركز الوطني لمكافحة الأمراض في وقت سابق اليوم خطة دعم البلديات لمجابهة فيروس «كورونا»، فيما من المقرر بدء توزيع الاحتياجات الطبية العاجلة على البلديات اعتبارا من مساء اليوم الأحد.