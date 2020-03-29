حملة تعقيم للشوارع والمنتزهات والأماكن العامة في سرت

سيارة إطفاء أثناء رش وتعقيم أحد الشوارع في سرت. (الإنترنت)

بدأت الشركة العامة لخدمات النظافة العامة ومكتب هيئة السلامة الوطنية في سرت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وبمشاركة عدد من المواطنيين المتطوعيين بسياراتهم بحملة واسعة لرش وتعقيم الشوارع والميادين والأحياء السكنية والمنتزهات والأماكن العامة بالمدينة كإجراء احترازى لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.



وقال رئيس لجنة إدارة الشركة العامة لخدمات النظافة بسرت، بشير لاحرش لـ بوابة الوسط إن هذه الحملة تجري بالتعاون مع الغرفة الأمنية ومديرية الأمن بسرت وتتواصل بضعة أيام.



وأوضح لاحرش أن الحملة قسمت إلى مراحل بدأت من المنطقة السكنية الثالثة ذات الكثافة السكنية الكبيرة واستهدفت الأحياء السكنية والشوارع الرئيسية والأماكن العامة التى يتردد عليها المواطنيين.



وأضاف أن الحملة تعمل على رش مواد التعقيم بالكلور ضمن الإجراءات الاحترازية التى اتخدتها المدينة للوقاية من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد حفاظا على صحة المواطنيين والمقيمين بالمدينة.



وتشهد سرت إقفالا كاملا لكافة المحال التجارية باسثتناء المواد الغذائية ومواد التنظيف والخضروات والصيدليات العامة كما تم قفل عيادات الأسنان والإبقاء على مجمع عيادات سرت والمركز الصحى رقم 3 الحكوميين.