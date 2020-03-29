اللجنة العليا لمجابهة كورونا بـ«الوفاق» تشدّد الإجراءات بعد تسجيل إصابتين جديدتين بالفيروس

وزير الصحة ووكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق. (صفحة لجنة مجابهة فيروس كورونا على فيسبوك)

شدّدت اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا المكلفة من قبل حكومة الوفاق الوطني على مجموعة من الإجراءات الإحترازية بعد الإعلان عن تسجيل حالتي إصابتين جديدتين الفيروس، السبت.



وأوضحت اللجنة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الإجراءات الاحترازية الجديدة تتضمنت رفع مجموعة من التوصيات المستعجلة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.



وبينت اللجنة أن هذه الاجراءات تتمحور حول: «تمديد الحظر من الساعة الثانية ظهراً إلى الساعة السابعة صباحاً. وتقليص ساعات الدوام الرسمي للمؤسسات العامة من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثانية عشر ظهراً. على أن يتم حظر التجوال بين المدن ويستثنى من ذلك الأعمال ذات الطبيعة الخاصة».



اقرأ أيضا: «مكافحة الأمراض» يكشف تفاصيل حالتي الإصابة الجديدتين بفيروس «كورونا»



كما وجهت اللجنة التوصيات للمصرف المركزي بوضع آلية مناسبة للتعامل مع العملاء وتقديم الخدمات المصرفية المناسبة للحد من التجمع والازدحام في المصارف التجارية.



وطالبت اللجنة في توصياتها بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوي لحرس الحدود والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لعدم دخول أي أحد عبر المسالك الحدودية الغير قانونية.