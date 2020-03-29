فرق طبية تتفقد الأسر العائدة من الخارج في بنغازي وتؤكد على الحجز المنزلي

فريق الرصد والتقصي لمكافحة كورونا في بنغازي. (إدارة الخدمات الصحية)



قالت إدارة الخدمات الصحية في بنغازي إن فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة خرجت من الغرفة المركزية لمكافحة «جائحة كورونا» لزيارة بعض الأسر في المدينة القادمة من السفر خلال الفترة الماضية والتأكيد على الحجر المنزلي.



وأوضحت الإدارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن هذا الإجراء يأتي تحت شعار «سيطرة -تحكم - أمان الآن» وضمن عمل الغرفة المركزية لمكافحة «جائحة كورونا» التابعة لإدارة الخدمات الصحية في بنغازي.



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وأطلقت الحكومة الموقتة، السبت، حملة تعقيم واسعة للمدن والمناطق الخاضعة لسيطرتها، خلال ساعات حظر التجول بالتعاون بين هيئة السلامة الوطنية - الدفاع المدني، وشركة المياه والصرف الصحي.



وقالت الحكومة الموقتة في بيان للحكومة إن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود مكافحة جائحة «كورونا المستجد»، بالإضافة إلى إجراءات أخرى تم إعلانها مسبقًا.

