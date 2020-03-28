عميد القطرون يؤكد إغلاق الحدود مع تشاد والنيجر ويطالب بدعم القطاع الصحي في البلدية

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | السبت 28 مارس 2020, 11:26 مساء
قلعة القطرون. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد عميد بلدية القطرون (جنوب ليبيا)، على وارظبو إغلاق الحدود مع تشاد والنيجر من قبل الأجهزة الأمنية في البلدية التي ألقت القبض على عدد من المهاجرين غير الشرعيين المتسللين عبر الحدود منذ بداية جائحة كورونا رغم قلة الإمكانيات المتاحة لديها.

وطالب وارظبو في تصريح إلى بوابة الوسط اليوم السبت، الجهات المختصة في الحكومات الليبية بضرورة دعم مستشفى القطرون العام الذي قال إنه يفتقر إلى الإمكانيات اللازمة لمواجهة جائحة كورونا.

وذكر وارظبو أن مستشفى القطرون يفتقر إلى أبسط الإمكانيات ولا يوجد جهاز تنفس اصطناعي ولا أجهزة الفحص والكشف عن فيروس كورونا المستجد رغم أن البلدية خصصت مكان للحجر الصحي وطالبت الجهات المختصة في الحكومتين الموقتة والوفاق من أجل مد البلدية بالتجهيزات اللازمة إلا أنهم لم يتلقوا أي دعم.

وأضاف وارظبو أن المهاجرين يتدفقون على بلدية القطرون من الحدود والدروب الصحراوية مع النيجر التي يصعب التحكم بها في ظل ضعف إمكانيات الأجهزة الأمنية بالبلدية، مناشدا الحكومات بدعمها بالإمكانيات اللازمة لتأمين البلدية.

وأعرب عميد القطرون عن مخاوفه من أن يجتاح فيروس كورونا البلدية التي تعاني من تدهور القطاعين الأمني والصحي بسبب إنعدام إلى الإمكانيات وموقع البلدية على حدود النيجر وتشاد وتدفق المهاجرين الغير شرعيين من هذه الحدود.

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