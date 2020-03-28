الولايات المتحدة تخصص 6 ملايين دولار مساعدة إنسانية لليبيا لمجابهة فيروس «كورونا»

شعار السفارة الأميركية في ليبيا، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية أنها ستقدم 6 ملايين دولار مساعدات إنسانية إضافية إلى ليبيا استجابة لجائحة فيروس «كورونا»، حسبما أعلنت السفارة الأميركية في ليبيا اليوم.

وبحسب بيان للسفارة، ستساعد هذه الأموال مسؤولي الصحة على منع انتشار المرض والاستجابة للمحتاجين الذين أُصيبوا بالمرض أو الأكثر عرضة للإصابة.

وتابع البيان أن هذه المساعدة تضاف إلى عقود من الجهود الأميركية للاستثمار في قطاع الصحة الليبي والتنمية الشاملة، التي يتم تنفيذها بشكل أساسي من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، لافتة إلى أن الولايات المتحدة استثمرت أكثر من 715 مليون دولار مساعدات إجمالية لليبيا على مدى السنوات العشرين الماضية.