الحكومة الموقتة تطلق حملة تعقيم للمدن والمناطق الخاضعة لسيطرتها خلال ساعات حظر التجول

الحكومة الموقتة تطلق حملة تعقيم للمدن خلال ساعات حظر التجول, 28 مارس 2020 (الحكومة الموقتة)

أطلقت الحكومة الموقتة، اليوم السبت، حملة تعقيم واسعة للمدن والمناطق الخاضعة لسيطرتها، خلال ساعات حظر التجول بالتعاون بين هيئة السلامة الوطنية - الدفاع المدني، وشركة المياه والصرف الصحي.

وبحسب بيان للحكومة اليوم، تأتي الخطوة ضمن جهود مكافحة جائحة «كورونا المستجد»، بالإضافة إلى إجراءات أخرى تم إعلانها مسبقًا.

ويقود الحملة رئيس جهاز الدفاع المدني العميد عبدالعزيز العرفي، الذي أكد البدء في تعقيم الشوارع العامة بعد الانتهاء من تعقيم كافة المقرات الحكومية.

وتقضي تعليمات رئيس الوزراء عبد الله الثني، بتعقيم كافة المؤسسات والشوارع الرئيسية للمدن والمناطق، وتعميم هذه الخطوة على مختلف البلديات.