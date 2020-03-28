«الصحة العالمية»: تسجيل حالات جديدة في ليبيا يستلزم مواجهة خطر «كورونا»

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | السبت 28 مارس 2020, 08:45 مساء

قال عضو مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، الدكتور رمضان عصمان، إن ظهور حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا، يستلزم مواجهة الخطر من الجائحة، لأنها مسؤولية الجميع وليس قطاع الصحة فقط.

وأوضح عصمان، في اتصال بـ«بوابة الوسط»، السبت، أن منظمة الصحة العالمية تدعم وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض بكل ما تستطيع سواء الدعم الفني والتدريب والاستشارات العلمية وكذلك الأدلة الإرشادية.

«مكافحة الأمراض» يكشف تفاصيل حالتي الإصابة الجديدتين بفيروس «كورونا»

وأضاف أن المنظمة تساعد السلطات المحلية في الاستجابة ونقل خبرة الدول الأخرى بالتنسيق مع المكتب الإقليمي، مشددًا على أن المنظمة بعيدة كل البعد عن الصراع بين القطاعات المختلفة.

كان المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن اليوم تسجيل حالتي إصابة جديدتين، بفيروس «كورونا» في ليبيا.

وبحسب بيان للمركز فقد تلقى بلاغًا بوجود حالتي اشتباه بفيروس «كورونا المستجد» من مستشفيى الحكمة مصراتة، والمختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز، إذ تم تأكيد إصابتهما.

والثلاثاء الماضي، أعلن وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق الوطني، أحميد محمد بن عمر، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا.

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