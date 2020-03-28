البعثة الأممية «تأسف» لعدم انعقاد مجلس محافظي مصرف ليبيا المركزي منذ سنوات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 مارس 2020, 08:28 مساء
شعار البعثة الأممية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعربت الناطق الرسمي باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جيان علام، عن أسف البعثة لعدم انعقاد مجلس محافظي مصرف ليبيا المركزي منذ سنوات عدة، مشددا على ضرورة توحيد المؤسسات المنقسمة، ومن بينها مصرف ليبيا المركزي باعتباره ضمن صميم عمل البعثة وهدفا رئيسيا من أهدافها.

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علام، قال في رده على سؤال لـ«wtv» يتعلق بموقف البعثة من الدعوات لتوحيد مصرف ليبيا المركزي، قائلا «يتوجب على القادة الليبيين والمجتمع الدولي في ظل تهديد وباء كورونا ووقوفه على أعتاب ليبيا، أن يتصرفوا بشكل يتناسب مع ضراوة الظرف الحالي، وأن يعملوا معاً من أجل تجنيب الشعب الليبي المزيد من التعاسة».

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ودعا علام إلى ضرورة احترام الهدنة الإنسانية وتمويل خطة الاستجابة الوطنية للوباء بكاملها، ودعم الاقتصاد وتقاضي الليبيين مرتباتهم، مطالبا بضرورة رفع الحصار المفروض على إنتاج النفط بصورة فورية، والقيام بخطوات تضمن الشفافية المطلقة لضمان التوزيع العادل والفعال لإيراداته التي تعود للشعب الليبي وحده. 

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وشدد على ضرورة ضمان التمويل العاجل ودون أي تأخير للتدقيق المالي الدولي، الذي طال انتظاره للمصرف المركزي في طرابلس والبيضاء، وفقاً لطلب الحكومة وبتفويض من مجلس الأمن الدولي.

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