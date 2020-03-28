وصول ناقلة بنزين إلى ميناء الزاوية النفطي محملة بـ37.8 مليون لتر

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 مارس 2020, 07:48 مساء
الناقلة (VALLE.DI NAVARRA) في ميناء الزاوية النفطي. 28 مارس 2020 (شركة البريقة لتسويق النفط)

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، وصول الناقلة «VALLE.DI NAVARRA» إلى ميناء الزاوية النفطي، محملة بشحنة بنزين تقدر بكمية 37.824 متر مكعب، ما يعادل 37 مليونًا و824 ألف لتر.

وبحسب بيان للشركة اليوم، تمت عملية إرساء الناقلة من قبل مراقبة العمليات البحرية، والبدء بعملية تفريغ الشحنة مباشرة إلى خزانات مستودع الزاوية النفطي وتفريغ جزء من الكمية بخزانات مصفاة الزاوية ليتم تحويلها لاحقًا إلى خزانات مستودع البريقة، وذلك لتسريع عملية تفريغ الناقلة.

وأوضحت الشركة أن هناك ناقلتين في الانتظار لتفريغ شحنتيهما، إحداهما الناقلة «CIELO DI HANOI» ومحملة بشحنة ديزل تقدر بـ37 مليونًا و118 ألف لتر، 
والأخرى محملة بالبنزين، بنحو 40 مليون لتر.

وطمأنت الشركة المواطنين بأن عملية توريد الوقود لمستودعات الشركة مستمرة.

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