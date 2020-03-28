ارتفاع أسعار الكمامات ومواد التعقيم في بني وليد بعد ظهور «كورونا»

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | السبت 28 مارس 2020, 05:45 مساء
كمامات ومواد التعقيم, (بوابة الوسط)

شهدت صيدليات مدينة بني وليد، ارتفاعًا في أسعار الكمامات ومواد التعقيم، بعد ظهور فيروس «كورونا المستجد».

وقال المواطن علي ضو، لـ «بوابة الوسط»، إن سعر كيس الكمامات سعة 50 قطعة تجاوز 50 دينارًا، بمعدل دينار واحد لكل قطعة، بينما بلغت أسعار المعقمات والكحول 17 دينارًا للقارورة الواحدة، والتي كان سعرها 3 دنانير ونصف الدينار خلال الفترة الماضية.

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فيما يوضح المواطن مصطفى حبيل، أن أسعار المواد المعقمة ارتفع كثيرًا اليوم في ظل عدم توافر السيولة وانعدامها في المصارف، مشيرًا إلى غياب الجهات المسؤولة في المدينة من أجل الحد من ارتفاع الأسعار الجنوني، بحسب وصفه.

من جهته لفت صاحب إحدى الصيدليات في بني وليد، يدعى خالد عقيل، إلى أن أسباب ارتفاع الكمامات ومواد التعقيم يعود إلى زيادة أسعارها من المصدر والشركات المصنعة لهذه المواد، مؤكدًا أن هناك بالفعل بعض الصيدليات استغلت الأزمة وقامت برفع الأسعار.

وذكر عقيل أن أبرز أسباب زيادة الأسعار هي هلع المواطنين وتزاحمهم لشراء تلك المواد واقتنائها بأي سعر، ما أدى إلى ارتفاعها دون وجود أي رقابة في غياب القرارات الرادعة وضعف الوضع الأمنى بالمدينة.

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