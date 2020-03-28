«داخلية الوفاق» تقوم بدوريات أمنية لمتابعة تنفيذ حظر التجول

جانب من دوريات وزارة الداخلية بحكومة الوفاق في متابعة حظر التجول، 27 مارس 2020 (الإنترنت)

باشرت دوريات أمنية تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، مساء أمس الجمعة، متابعة تنفيذ حظر التجول المفروض لمدة 12 ساعة يوميا، منذ السبت الماضي لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد.

ويمتد الحظر من الساعة 6 مساءً حتى 6 صباح اليوم التالي، وقد انتشرت دوريات في كل من نالوت وجادو، أمس، لمتابعة الحظر، بناء على تعليمات الغرفة الرئيسية لإدارة الأزمة بوزارة الداخلية، حسبما جاء في بيان صادر عن الوزارة، اليوم السبت.

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وقامت مديرية أمن نالوت بدوريات داخل بلدية نالوت ومناطق: تكويت ووازن والغزايا، فيما عملت اللجنة المشكلة من مديرية أمن جادو وعناصر هيئة السلامة على رش وتعقيم المحلات والشوارع، وكذلك واجهات المنازل والمساجد وكل المباني بالبلدية.

كما شاركت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في متابعة حظر التجول، أمس.

جانب من دوريات وزارة الداخلية بحكومة الوفاق في متابعة حظر التجول، 27 مارس 2020 (الإنترنت)