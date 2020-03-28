200 شخصية ليبية تدعو إلى التلاحم ونبذ الخلافات وتطالب بموازنة طوارئ لمواجهة جائحة «كورونا»

تعقيم مستودع الهاني النفطي في طرابلس، 21 مارس 2020. (الإنترنت)

وجهت أكثر من 200 شخصية ليبية من سياسيين ومثقفين ونشطاء المجتمع المدني، نداءً، دعوا فيه كل الليبيين إلى التلاحم والتكاتف وتناسي كل خلافاتهم ومصالحهم الضيقة، لدرء وباء «كورونا» وإنقاذ أرواح الشعب الليبي.

وطالبت الشخصيات الليبية، الأعضاء في منظمة ليبيا للسلام، بوضع موازنة طوارئ خاصة بهذه الجائحة، تحت تصرف الهيئات المركزية والمحلية المعنية لدعم الكوادر الطبية في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى التوفير العاجل والتوزيع المتكافئ للمعدات الطبية والفنية والمواد الضرورية بما فيها التعاقدات على التوريد من الخارج بشكل شفاف.

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ونادوا بضرورة وسرعة صرف الرواتب المتأخرة للموظفين، ومعالجة إشكالية المقاصة بين فروع مصارف ليبيا، تيسيرًا للمواطنين ولضمان انسياب حركة التجارة البينية بين المدن الليبية، باعتبارها أحد أهم العوامل لتوفير السلع والخدمات واستقرار أسعارها.

وشددوا في النداء، الذي حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، على أهمية تنسيق الإجراءات الأمنية لإنجاح عمليات حظر التجوال والممرات الآمنة، وتطويق انتشار الوباء، والحفاظ على تدفق السلع الغذائية ومستلزمات النظافة والتطهير، والتأكيد على استقرار الأسعار وتوفير المتطلبات الضرورية لكل المناطق الليبية، لتجنب عمليات الانتقال إلى مناطق أخرى.

ووجهوا نداء أكدوا فيه أن «المسؤولية الوطنية تحتم علينا جميعا أن نقف صفا واحدا متحدين متعاونين متعاضدين لصد هذه الجائحة... وأن تعمل جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في إطار من التعاون والتنسيق لخدمة أبناء البلد في كل مكان ودون استثناء».