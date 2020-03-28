حملة للكشف على كبار السن في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | السبت 28 مارس 2020, 02:06 مساء
مسن يخضع للفحص ضمن حملة لمكتب الخدمات الصحية في بني وليد. (الإنترنت)

أطلق المركز الصحي إشميخ بمدينة بني وليد، حملة للكشف الطبي على المرضى وكبار السن تحت شعار «إلزم بيتك»، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد، محمد أبوالنيران في تصريح لـ«بوابة الوسط»، أن الحملة شملت كبار السن بالمنطقة، لا سيما من يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري والضغط والقلب وغيرها.

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ووزع القائمون على الحملة مواد تعقيم ومطهرات للحالات التي تم الكشف عليها، للوقاية من الفيروس الذي لم تسجل ليبيا سوى حالة وحيدة مصابة به حتى الآن، وهي لمسن يبلغ من العمر 73 وقد عاد من السعودية في 5 مارس الجاري.

وأضاف أبوالنيران أن المركز الصحي إشميخ لا يزال يقدم كل الخدمات الصحية اللازمة لسكان المنطقة، وفقا للتعليمات الواردة من إدارة الخدمات الصحية بالمدينة.

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