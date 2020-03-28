«الرئاسي» يعلن إجبار قوات القيادة العامة على التراجع من منطقة أبو قرين

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج. (أرشيفية: الإنترنت)

قال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، اليوم السبت، إن القوات التابعة لحكومة الوفاق أجبرت قوات القيادة العامة على التراجع من منطقة أبو قرين، بعد اشتباكات بين الطرفين.

ووجه بيان صادر عن المجلس اليوم «التحية لمن تصدوا للعدوان على منطقة أبو قرين»، مشيرا إلى إلحاق خسائر بقوات القيادة العامة، واستمرار الاشتباكات.

اقرأ أيضا: البعثة الأممية تدعم الأصوات المطالبة بتناسي الخلافات بين الليبيين لمواجهة «كورونا»

ونادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والاتحاد الأوروبي وأطراف دولية أخرى بتطبيق الهدنة الإنسانية التي أعلن طرفا النزاع الالتزام بها منذ السبت الماضي، وذلك لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد.

ولم تدخل الهدنة حيز التنفيذ مع استمرار الاشتباكات، فقد أعلنت عملية «بركان الغضب»، أمس الجمعة، استمرار الضربات الجوية في قاعدة الوطية الجوية؛ بينما قالت قوات القيادة العامة أمس أيضا إنها تمكنت من السيطرة على مناطق العسة والجميل ورقدالين وزلطن.

نص بيان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بخصوص الاشتباكات في أبو قرين، 28 مارس 2020