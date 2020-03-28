«الأرصاد»: طقس معتدل على أغلب المناطق وتقلبات جوية غدا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 مارس 2020, 10:21 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقسا معتدلا على أغلب مناطق ليبيا اليوم السبت، وحدوث تقلبات جوية مساء غد الأحد على بعض المناطق.

وأوضح المركز في نشرته الجوية الصادرة اليوم أن سبب التقلبات الجوية المتوقعة غدا هو منخفض جوي على مناطق غرب ليبيا، كما يرافق هذا المنخفض هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، مع سقوط أمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة قد تصحبها سحب رعدية على بعض المناطق.

وبخصوص درجات الحرارة المتوقعة، فإنها تترواح بين 20 و27 درجة على المناطق الشمالية، وبين 27 و34 درجة على الوسط والجنوب، بينما تسجل انخفاضا بداية من مساء يوم غد على غرب ليبيا.

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