بالصور.. نفوق عدد من الأبقار في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 مارس 2020, 10:00 صباحا
فرد شرطة بجهاز الحرس البلدي في بنغازي بجوار الأبقار النافقة. (الإنترنت)

أكد جهاز الحرس البلدي في بنغازي استدعاء مربي أبقار في منطقة الطليحة بعد وصول بلاغ بنفوق عدد من الأبقار، وانبعاث رائحة كريهة في المنطقة المحيطة بها.

وقال الجهاز في بيان اليوم السبت أن رئيس دوريات مركز البركة، الرائد أكرم الورفلي أبلغ، بعد تقليه إشارة هاتفية، بوجود عدد من الأبقار النافقه في منطقة الطلحية بجانب الخزان، مما تسببت في رائحة كريهة في المنطقه المحيطة بالكامل، ما استدعى خروج  دوريات من المركز بالتعاون مع قسم النجدة للمكان.

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وقامت العناصر الشرطية باستدعاء المربي، وتم دفن جميع الأبقار النافقة، حسبما جاء في البيان المنشور على صفحة جهاز الحرس البلدي بنغازي على موقع فيسبوك.

وقبل يومين، طالب عدد من مربي الأغنام والأبقار بالمنطقة الشرقية بالسماح لهم بالتنقل إلى المناطق المجاورة لها للاعتناء بالحيوانات والمزارع التي تحتاج إلى الرعاية اليومية، بعد صدور قرار من الحكومة الموقتة  الثلاثاء الماضي بمنع التنقل بين المدن والمناطق، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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