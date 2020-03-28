«مكافحة الأمراض» يعلن نتائج تحاليل 4 حالات مخالطة للحالة المصابة بفيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 مارس 2020, 12:19 صباحا
مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، نتائج تحاليل 9 حالات اشتباه بفيروس كورونا المستجد منها 4 حالات لمخالطين بالحالة المؤكد إصابتها في ليبيا.

ولفت المركز في بيان، إلى أن النتائج جميعها سلبية، والتي تشمل، حالة بمصحة صبراتة الإيوائية، وحالة بمصحة المختار وحالة بمستشفى طرابلس الجامعي، وحالتان بمستشفى الكلى في الزاوية، فضلا عن 4 حالات مخالطة للحالة المؤكد إصابتها.

«صحة الوفاق» تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس «كورونا» في ليبيا

والثلاثاء الماضي، أعلن وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق الوطني، أحميد محمد بن عمر، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس «كورونا» المستجد في ليبيا.

وقال الوزير، في بيان مسجل نشر على صفحة الوزارة على «فيسبوك»، إن تسجيل الحالة جاء بعد «فحصها مختبريا من قبل المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة الفنان الليبي عبدالرحمن قنيوة
ليبيا
«مارس».. شاهد على أبرز المواجهات لـ«فرسان المتوسط»
رياضة محلية
تشمل ليبيا.. الأمم المتحدة تطلق خطة استجابة عالمية بملياري دولار لمواجهة ...
ليبيا
«فرانس برس»: أكثر من نصف مليون شخص حول العالم أصيبوا بفيروس «كورونا» المستجد ...
دولى
«رويترز»: دوريات أوروبية قبالة ليبيا بدءا من أبريل لمنع وصول الأسلحة إلى ...
ليبيا
مجموعة العشرين تتعهد بضخ 5 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي لمواجهة فيروس ...
دولى
العدد 226/227 من جريدة «الوسط»: ليبيون بين سندان القصف ومطرقة «كورونا».. ...
ليبيا
كاركاتير خيري - الصحة والسلاح في ميزانيات الدول العربية
كاريكاتير
مجلس الشيوخ الأميركي يقر خطة بـ2000 مليار دولار لمواجهة تداعيات «كورونا»
دولى
لجنة الإنقاذ الدولية تحذر من عدم جاهزية ليبيا لتفشي «كورونا» مع استمرار الحرب ...
ليبيا
«فرانس برس»: ثلاثة مليارات شخص مطالبون بملازمة منازلهم تحسبا لـ«كوفيد-19»
دولى
«المركزي» في طرابلس: أذونات صرف مرتبات شهري يناير وفبراير منفذة ومحالة إلى ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كورونا في إيطاليا»: طابعات ثلاثية الأبعاد لإنقاذ الأرواح