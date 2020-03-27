السفير الأميركي في ليبيا يدعو المشير حفتر لـ«تعليق حملته على طرابلس»

السفير الأميركي والمشير خليفة حفتر. (أرشيفية : السفارة الأميركية في ليبيا)

دعا سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر لتعليق العملية العسكرية في طرابلس، قائلا إن «أفضل نهج لتجسيد الهدنة الإنسانية هو أن يقوم المشير حفتر بتعليق حملته على طرابلس، بما يسمح للجانبين بالعودة إلى مسودة وقف إطلاق النار الذي تمّ وضعه من خلال مفاوضات اللجنة العسكرية (5+5) التي يسرتها البعثة الأممية في جنيف».

كما دعا نورلاند، خلال «رسالة مفتوحة» إلى القيادة السياسية والعسكرية في ليبيا والشعب الليبي، كلا الطرفين إلى إعلان تجميد فوري لنشر المقاتلين الأجانب، الذين يخاطرون بنشر المزيد من وباء فيروس «كورونا» المستجد في ليبيا، مشددا على أن الولايات المتحدة تقرّ بأنّ الأطراف الخارجية مسؤولة عن تأجيج الصراع، «وهي بصدد معالجة ذلك الأمر عبر القنوات الدبلوماسية».

وعبر نورلاند عن قلقه العميق إزاء «تهديد قاتل» لليبيا يلوح في الأفق، قائلا: «دون استجابة قوية وموحدة، سيكون بمقدور وباء فيروس كورونا المستجد التفشي بسرعة ليخلق حالة طوارئ واسعة النطاق في مجال الصحة العامة، وينشر المرض والموت بين صفوف الجنود والمدنيين على حد سواء».

وشدد على أن ضمان نجاة ليبيا من الوباء الذي لم يشهد العالم مثله منذ 100 عام، دون خسائر كارثية، يتطلب قيادة شجاعة وعملا فرديا، مضيفا: «بينما أشاهد بلادي تواجه ارتفاعًا حادًّا في الإصابات المؤكدة، أحث الليبيين بشدة على اتخاذ هذه الخطوات قبل التفشي المتوقع».

وأكد نورلاند أن وقف القتال والأعمال العدائية ضرورة مطلقة لإعطاء سلطات الصحة العامة في جميع أنحاء ليبيا الفرصة للتآزر ومضافرة الجهود بروح من التماسك الوطني، لاحتواء تفشي هذا الوباء والتغلّب عليه، «لسوء الحظ، فإنّ الأمراض المعدية تزدهر في زمن الحرب، وهذا الوباء الفيروسي القاتل يمكن أن ينتشر بسهولة بين أولئك الذين يقاتلون على الخطوط الأمامية ويُثقل كاهل المرافق الصحية بسرعة».

وتابع أن كلّا من حكومة الوفاق و«القوات المسلحة العربية الليبية» بقيادة المشير خليفة حفتر، عبرا عن نيتهما في الالتزام بالهدنة الإنسانية، وللأسف، بينما يتهم كل طرف الطرف الآخر بانتهاك الهدنة، تصاعد القتال بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة، ممّا يعرّض عمال الرعاية الصحية للخطر ويصرف الليبيين عن المهمة الأكثر إلحاحًا المتمثلة في مواجهة عدونا المشترك (فيروس كورنا المستجد).