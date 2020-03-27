البعثة الأممية تدعم الأصوات المطالبة بتناسي الخلافات بين الليبيين لمواجهة «كورونا»

شعار البعثة الأممية. (أرشيفية: الإنترنت)

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دعمها بقوة الأصوات الداعية لتناسي الخلافات بين الليبيين، وتضافر الجهود من أجل التصدي لخطر انتشار فيروس «كورونا».

وشددت البعثة في بيان اليوم، الجمعة، على ضرورة تعاون الجميع من أجل حماية الليبيين من هذا الخطر المحدق بليبيا وشعبها.

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وجاء في البيان أن البعثة تدعم بقوة «النداءات الصادقة التي أطلقها أخيراً العديد من الشخصيات الليبية من مختلف التوجهات والاختصاصات والمناطق، وتضم صوتها إلى صوتهم في الدعوة إلى تناسي الخلافات... ».

كانت البعثة دعت، الأربعاء الماضي، إلى «وقف التصعيد، والأعمال العدائية وتحشيد القوات وتدفق الأسلحة والمقاتلين الأجانب» إلى ليبيا، مضيفة أن الليبيين بحاجة إلى تحويل تركيزهم إلى المعركة ضد الفيروس.