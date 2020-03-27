السفارة الليبية في الأردن تقدم مساعدات بقيمة 500 دولار لعدد من أبناء الجالية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 مارس 2020, 04:04 مساء
موظفان بالسفارة الليبية في الأردن يتحدثان مع مواطن ليبي. (الإنترنت)

وزعت السفارة الليبية في الأردن والملحقية الصحية لدى المملكة، مبالغ مالية قدرها 500 دولار على عدد من أبناء الجالية الليبية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وشكلت السفارة لجنة طوارئ وأزمات لحصر وتقصي للجالية الليبية المقيمة في الأردن بالكامل لوقايتهم ضد الفيروس، وقدمت لهم مستلزمات للوقاية الصحية وكمامات وقفازات ومواد تعقيم، حسبما جاء على صفحة وزارة الصحة بحكومة الوفاق على موقع فيسبوك، اليوم الجمعة.

اقرأ أيضا: سفارة ليبيا في الفاتيكان توفر للجالية مستلزمات للوقاية من «كورونا»

واستهدفت المساعدات المالية المقدمة من السفارة أولا: مرضى الأورام، فيما ستكون الفئة الثانية المستهدفة هي المرضي العاديين والذين يعالجون علي حسابهم الخاص، وستكون الفئة الثالثة الطلبة الدارسين علي حسابهم الخاص.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«مارس».. شاهد على أبرز المواجهات لـ«فرسان المتوسط»
رياضة محلية
«فرانس برس»: أكثر من نصف مليون شخص حول العالم أصيبوا بفيروس «كورونا» المستجد ...
دولى
«رويترز»: دوريات أوروبية قبالة ليبيا بدءا من أبريل لمنع وصول الأسلحة إلى ...
ليبيا
مجموعة العشرين تتعهد بضخ 5 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي لمواجهة فيروس ...
دولى
العدد 226/227 من جريدة «الوسط»: ليبيون بين سندان القصف ومطرقة «كورونا».. ...
ليبيا
كاركاتير خيري - الصحة والسلاح في ميزانيات الدول العربية
كاريكاتير
مجلس الشيوخ الأميركي يقر خطة بـ2000 مليار دولار لمواجهة تداعيات «كورونا»
دولى
«فرانس برس»: ثلاثة مليارات شخص مطالبون بملازمة منازلهم تحسبا لـ«كوفيد-19»
دولى
«المركزي» في طرابلس: أذونات صرف مرتبات شهري يناير وفبراير منفذة ومحالة إلى ...
ليبيا
موسكو تطالب أوروبا بتفويض أممي لحظر الأسلحة إلى ليبيا
ليبيا
ريال مدريد في القمة المالية رغم حصار «كورونا»
رياضة عالمية
فيديو مترجم.. شاهد ماذا قالت سيدة إيطالية لدول الغرب بسبب أزمة فيروس «كورونا»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كورونا في إيطاليا»: طابعات ثلاثية الأبعاد لإنقاذ الأرواح