حالة الطقس اليوم الجمعة (27 مارس)

طقس مستقر، (تعبيرية: الإنترنت)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استقرار حالة الطقس اليوم، الجمعة، وغدا، نتيجة تاثير المرتفع الجوي على غالبية مناطق ليبيا، ومن المتوقع حدوث تقلبات جوية على مناطق غرب ليبيا، الأحد المقبل، تصحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية على بعض المناطق.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، تراوح درجات الحرارة العظمى المتوقع تسجيلها على غالبية مناطق الشمال بين 17 و25 درجة مئوية، ولا تتجاوز 14 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر، بينما تتراوح بين 24 و29 درجة مئوية على مناطق الوسط والجنوب.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء مغطاة بالسحب، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على الساحل، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 14 و19 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى مساعد - الواحات - مراده

السحب تتكاثر على الجبل الأخضر، مع سقوط أمطار خفيفة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 14 و22 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول غدا إلى جنوبية غربية، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 23 و28 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو

السماء مغطاة جزئيا بالسحب، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و35 درجة مئوية، ثم تسجل انخفاضا غدا.