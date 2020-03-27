المسماري يعلن السيطرة على العسة والجميل ورقدالين وزلطن

الناطق باسم قوات القيادة العامة العميد أحمد المسماري، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الناطق باسم قوات القيادة العامة العميد أحمد المسماري السيطرة على مناطق العسة والجميل ورقدالين وزلطن.

وقال المسماري إن هذا التقدم جاء بعد «فشل الهجوم» على قاعدة عقبة بن نافع الجوية في منطقة الوطية، حسب بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

والأربعاء الماضي أعلنت عملية «بركان الغضب» تنفيذ عملية نوعية في قاعدة الوطية، أٍسفرت عن أسر عدد من عناصر القيادة العامة، من بينهم «مرتزقة أجانب».

في حين ردت «القيادة العامة» بأن سلاح الجو أفشل الهجوك، فيما اعتبر المسماري العملية «خرقا للهدنة»، لافتا إلى استمرار «المعارك الطاحنة» بمحاور طرابلس حتى الآن.