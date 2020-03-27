4 حالات اشتباه بفيروس كورونا في بنغازي.. ونتائج التحاليل سلبية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 مارس 2020, 01:51 صباحا

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، عن تسجيل 4 حالات اشتباه بفيروس كورونا في بنغازي.

وبحسب بيان لإدارة الإعلام بالوزارة، فإن التحاليل المعملية أثبتت سلبية العينات الخاصة بالأربع حالات.

«صحة الموقتة» تناشد المواطنين الالتزام بحظر التجول

وقبل أيام ناشد وزير الصحة بالحكومة الموقتة، سعد عقوب المواطنين «الالتزام بحظر التجول»، محذراً من «التداعيات الكارثية» لانتشار وباء «كوفيد-19» المعروف بكورونا المستجد.

وقال الوزير سعد عقوب في بيان وجهه للمواطنين نناشدكم بـ«البقاء في بيوتكم والالتزام بحظر التجول واتباع التوصيات والتعليمات الصحية الصادرة عن المؤسسات الرسمية لأنه الطريق الوحيد المعتمد حاليا للنجاة من التداعيات الكارثية لانتشار الوباء لا سمح الله».

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