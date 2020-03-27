بالصور.. تعقيم مستودع غاز الطهي بطبرق

عامل بشركة البريقة لتسويق النفط يقوم بتعقيم مستودع غاز الطهي في طبرق, 26 مارس 2020 (الإنترنت)

قامت شركة البريقة لتسويق النفط بطبرق، الخميس، بتعقيم مستودع غاز الطهي وكافة أقسام الشركة، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وحسب المكتب الإعلامي لشركة البريقة بطبرق، فإن عملية التعقيم استهدفت مصنع غاز الطهي على اعتبار أن المصنع يعمل خلال 24 ساعة، وينتج يوميا ما لا يقل عن 7000 أسطوانة.

طبرق تغلق الحدود الإدارية للبلدية لمواجهة فيروس «كورونا»

وأضاف المكتب أن عمليات التعقيم شملت أقسام الشركة ووحداتها بإشراف مكتب الأمن والسلامة، بالتنسيق مع إحدى الشركات المحلية والمتخصصة في عملية التعقيم وتوزيع القفازات والكمامات على المستخدمين.

وتابع المكتب أن إدارة مستودع الغاز بطبرق قلصت عدد المستخدمين والموظفين للنصف، خوفا من تفشي وانتشار فيروس كورونا.