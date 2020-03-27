جولة تفقدية للجنة الاقتصادية على المحلات والأسواق التجارية فى طبرق لمتابعة الأسعار

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الجمعة 27 مارس 2020, 12:15 صباحا
جولة تفقدية للجنة الاقتصادية لتوفير السلع الغذائية على محلات طبرق, 26 مارس 2020 (الإنترنت)

قامت اليوم الخميس، اللجنة الاقتصادية لتوفير السلع الغذائية التابعة للغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة بجولة تفقدية لمجموعة من المحلات والأسواق التجارية فى بلدية طبرق لمتابعة الأسعار ومراقبتها.

وطمأنت اللجنة المواطنين خلال الزيارة بتوفير كافة السلع والمواد الغذائية والخضراوات، قبل مطلع شهر أبريل المقبل.

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وحسب المكتب الإعلامي للغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، فإن اللجنة ناشدت المواطنين بعدم التكالب على الشراء بشكل مخيف لاسيما أن كافة السلع متوفرة وبكميات كبيرة ويوجد مخزون كبير احتياطي للطوارئ ولا يستطيع أي تاجر أو محل احتكار سلعة والزيادة فى أسعارها.

وأضاف المكتب أن اللجنة ستوفر أرقام هواتف لشكاوي المواطنين فى حال وجود اختراق فى زيادة أو احتكار سلعة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ولجنة الأزمة ببلدية طبرق وهيئة الرقابة الإدارية.

وتابع المكتب أن رئيس اللجنة أكد قرب دخول باخرة قادمة من مصر محملة بكافة السلع الغذائية والمواد الضرورية والأدوية والمستلزمات الطبية.
 

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