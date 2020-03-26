السراج: كل القطاعات في الدولة مسخرة لحماية الليبيين من انتشار فيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 مارس 2020, 11:33 مساء
رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج. (أرشيفية: الإنترنت).

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، أن كل القطاعات في الدولة مسخرة ومستنفرة لحماية الليبيين والمقيمين من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، مؤكدا أن الليبيين ينتابهم القلق بعد الإعلان عن أول حالة إصابة بالفيروس، لكنه شدد على ضرورة عدم وصول هذا القلق إلى «الهلع».

وشدد السراج خلال كلمة وجهها لليبيين على أن الدولة الليبية قادرة على عبور الأزمة التي ضربت جميع دول العالم، من خلال جهد الأوفياء المخلصين للوطن والتقيد من المواطنين بالتدابير والإجراءات الاحترازية من الوباء.

«صحة الوفاق» تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس «كورونا» في ليبيا

وأضاف أن هذا الالتزام بالتدابير الصادرة عن الجهات المختصة سواء الأمنية أو الصحية واجب وطني، مشددا على أن المواطنين أظهروا وعيا كبيرا من خلال التجاوب مع التعليمات، لكنه أكد أن الدولة لن تتهاون مع أي إهمال لهذه التعليمات.

ولفت السراج إلى أن الحكومة وضعت حلولا عاجلة لليبيين العالقين في الخارج بالتنسيق مع السفارات الليبية، مؤكدا على المؤسسات التشريعية والرقابية والاقتصادية تحمل مسؤولياتها لحل كل الأزمات الناجمة عن وباء «كورونا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مجموعة العشرين تتعهد بضخ 5 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي لمواجهة فيروس ...
دولى
كاركاتير خيري - الصحة والسلاح في ميزانيات الدول العربية
كاريكاتير
مجلس الشيوخ الأميركي يقر خطة بـ2000 مليار دولار لمواجهة تداعيات «كورونا»
دولى
«فرانس برس»: ثلاثة مليارات شخص مطالبون بملازمة منازلهم تحسبا لـ«كوفيد-19»
دولى
«المركزي» في طرابلس: أذونات صرف مرتبات شهري يناير وفبراير منفذة ومحالة إلى ...
ليبيا
موسكو تطالب أوروبا بتفويض أممي لحظر الأسلحة إلى ليبيا
ليبيا
ريال مدريد في القمة المالية رغم حصار «كورونا»
رياضة عالمية
فيديو مترجم.. شاهد ماذا قالت سيدة إيطالية لدول الغرب بسبب أزمة فيروس «كورونا»
دولى
القصر الملكي البريطاني يعلن إصابة ولي العهد بفيروس «كورونا»
دولى
وفاة الكاتب المسرحي الأميركي تيرينس ماكنالي جراء فيروس كورونا
ثقافة وفن
أول اجتماع عبر الفيديو لمجلس الأمن.. استمر 4 ساعات وناقش وضع دولة أفريقية
دولى
التوصل إلى خطة في أميركا بتريليوني دولار للتصدي لـ«كورونا»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل الكولونيا تحمي من «كوفيد-19»؟