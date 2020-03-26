السراج: كل القطاعات في الدولة مسخرة لحماية الليبيين من انتشار فيروس «كورونا»

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج. (أرشيفية: الإنترنت).

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، أن كل القطاعات في الدولة مسخرة ومستنفرة لحماية الليبيين والمقيمين من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، مؤكدا أن الليبيين ينتابهم القلق بعد الإعلان عن أول حالة إصابة بالفيروس، لكنه شدد على ضرورة عدم وصول هذا القلق إلى «الهلع».

وشدد السراج خلال كلمة وجهها لليبيين على أن الدولة الليبية قادرة على عبور الأزمة التي ضربت جميع دول العالم، من خلال جهد الأوفياء المخلصين للوطن والتقيد من المواطنين بالتدابير والإجراءات الاحترازية من الوباء.

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وأضاف أن هذا الالتزام بالتدابير الصادرة عن الجهات المختصة سواء الأمنية أو الصحية واجب وطني، مشددا على أن المواطنين أظهروا وعيا كبيرا من خلال التجاوب مع التعليمات، لكنه أكد أن الدولة لن تتهاون مع أي إهمال لهذه التعليمات.

ولفت السراج إلى أن الحكومة وضعت حلولا عاجلة لليبيين العالقين في الخارج بالتنسيق مع السفارات الليبية، مؤكدا على المؤسسات التشريعية والرقابية والاقتصادية تحمل مسؤولياتها لحل كل الأزمات الناجمة عن وباء «كورونا».