افتتاح أول مصرف مؤسس في الجنوب بسبها

مصرف اليقين في سبها, (بوابة الوسط)

افتتح بمدينة سبها، اليوم الخميس، مصرف اليقين، الذي يعتبر أول مصرف مؤسس في الجنوب، ومقر إدارته في سبها.

وقال مدير الجمعية العمومية لمصرف اليقين، مفتاح عمر مفتاح، لـ«بوابة الوسط»، إن المصرف يضم ثلاثة أقسام: «الحسابات الجارية، والشركات، وخدمات الزبائن»، التي تشمل كل الأعمال المصرفية.

وأضاف مدير الفرع الرئيسي لمصرف اليقين سبها، الدكتور على دياب، في تصريحات خاصة، أن المصرف يقدم الخدمات للمواطنين ورجال الأعمال إضافة إلى الشركات، وسوف يسهم فى التنمية المكانية بالمنطقة الجنوبية وربوع ليبيا.

يشار إلى أن مصرف اليقين الإسلامي يعمل وفق الشريعة الإسلامية، من خلال المرابحة والمضاربة والمشاركة إلى جانب المزارعة.