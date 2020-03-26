تجهيز السرية الطبية بسبها للحجر الصحي

السرية الطبية سبها, (بوابة الوسط)

قامت إدارة الخدمات الصحية بسبها، اليوم الخميس، بتجهيز السرية الطبية كمكان موقت للحجر الصحي.

وقال أحمد الشاوش من الخدمات الصحية سبها، إلى «بوابة الوسط»، إن المكان يسع قرابة عشرين سريرا، ونقوم بتجهيز الغرف وتركيب الإضاءة فيه لتجهيزه للحجر الصحي، لافتا إلى أن المكان يضم ست غرف طبية.

جامعة سبها تخصص القسم الداخلي للحجر الصحي

فيما كشف الناطق باسم مركز سبها الطبي، محمد قرين، إلى «بوابة الوسط»، عن افتتاح قسم المعدية بعد إعادة تأهيله، والذي تم تخصيصه حاليا كمكان احترازي في حالة اشتباه حالة مصابة بفيروس «كورونا»، وليس مكانا للعزل أو الحجر الصحي.

يشار إلى أن جامعة سبها قامت بتخصيص القسم الداخلي المقابل لإدارة الجامعة، لمركز مكافحة الأمراض بسبها ليكون مكانا للحجر الصحي.