طبرق تغلق الحدود الإدارية للبلدية لمواجهة فيروس «كورونا»

قرر رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، غلق الحدود الإدارية للبلدية، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس «كورونا».
وبحسب بيان للبلدية اليوم، فإن القرار يستثني من ذلك الحالات الإنسانية الحرجة.
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