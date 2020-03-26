طبرق تغلق الحدود الإدارية للبلدية لمواجهة فيروس «كورونا»

رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية. (أرشيفية: بوابة الوسط)

قرر رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، غلق الحدود الإدارية للبلدية، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس «كورونا».

وبحسب بيان للبلدية اليوم، فإن القرار يستثني من ذلك الحالات الإنسانية الحرجة.