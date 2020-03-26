خطة لتأمين الأهداف الحيوية في بنغازي خلال ساعات حظر التجول

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 مارس 2020, 07:32 مساء
جانب من اجتماع الغرفة الأمنية المشتركة لمواجهة وباء «كورونا» في بنغازي, 26 مارس 2020 (صفحة مديرية أمن بنغازي على موقع فيسبوك)

اعتمدت الغرفة الأمنية المشتركة في بنغازي، اليوم الخميس، برئاسة مدير أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز، خطة لتأمين الأهداف الحيوية بالمدينة، خلال ساعات حظر التجول المفروض ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس «كورونا» المستجد في البلاد.

جاء ذلك في اجتماع الغرفة الأمنية المشتركة المشكلة بموجب قرار وزير الداخلية بالحكومة الموقتة، المستشار إبراهيم بوشناف، حيث تستهدف الغرفة «مواجهة وباء كورونا في المديريات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة»، وفق ما نشرته صفحة مديرية أمن بنغازي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

طوق عسكري
وتهدف الخطة «لاستحداث طوق عسكري على المدينة لمنع حركة الدخول والخروج تنفيذا لتعليمات الحظر المفروض من اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، وتأمين الأهداف الحيوية والحكومية والإدارية بالمدينة، ومتابعة مجريات الأمور».

كما تستهدف «ضبط المخالفين في الأسواق وفق الضوابط المعمول بها، وما يصدر من تعليمات عن اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا، والتنسيق مع اللجنة الطبية الاستشارية لوضع آلية لكيفية التعامل مع الحالات المشتبه فيها».

ووفق الخطة نفسها، ستكون مهمة الدوريات المنتشرة «المجاهرة بالأمن وتطبيق الحظر المفروض من اللجنة العليا لمكافحة الوباء، والقيام بإجراءات أمنية صارمة تستهدف الفراغ الأمني خلال ساعات حظر التجول المفروض لضبط حالات السرقات من قبل ذوي السوابق وغيرهم».

125 نقطة للدوريات
وتضم الخطة «نحو 125 نقطة ثبوت للدوريات المنتشرة في كافة مفترقات المدينة وشوارعها الفرعية والرئيسة، إضافة إلى مداخل ومخارج المدينة، وذلك لضبط أي خلل أمني قد يحدث لا قدر الله».

شارك في الاجتماع، المساعد للشؤون الأمنية بالمديرية، ومندوب فرع جهاز المخابرات الليبية، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي، ومدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة، وآمر سرية الشرطة العسكرية بالقيادة العامة، ومندوب المنطقة العسكرية بنغازي، ورئيس فرع جهاز الأمن الداخلي بنغازي.

كما ضم الاجتماع قسم المعلومات والتوثيق بالمديرية، ومعاون مدير الإدارة العامة للدعم المركزي، ورئيس فرع جهاز الشرطة الزراعية، ورئيس قسم شرطة النجدة «رئيس الخطة»، ورئيس قسم البحث الجنائي بنغازي، وآمر سرية الشرطة العسكرية بنغازي، ورئيس فرع جهاز الحرس البلدي، إضافة إلى رئيس جهاز مكافحة الظواهر السلبية، ومندوب عن إدارة الاستخبارات العسكرية، ورئيس قسم التحريات العامة بالمديرية، ومندوب عن القوات الخاصة.

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