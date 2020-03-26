«بلدي مصراتة» يوجه بسرعة تجهيز مراكز الحجر الصحي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 مارس 2020, 03:20 مساء
اجتماع «بلدي مصراتة» لمناقشة إجراءات مكافحة فيروس كورونا، 26 مارس 2020، (صفحة البلدية على فيسبوك)

وجه المجلس البلدي مصراتة بسرعة استكمال تجهيزات مراكز الحجر والعزل الصحي، والتنسيق مع جهات الاختصاص في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال اجتماع في ديوان المجلس صباح اليوم الخميس، مع اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابة جائحة فايروس كورونا بالبلدية، حيث أكد المجلس أهمية تنفيذ أكبر إجراءات الوقاية خصوصا بعد تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في ليبيا، حسب بيان المجلس على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

كما أكد البيان أهمية التواصل مع الفرق واللجان المشكلة ببلديات المنطقة الوسطى خاصة، وكل البلديات بشكل عام لتنسيق وتنظيم وتكامل الجهود، إضافة إلى تكثيف برامج التوعية لتصل إلى كل شرائح المجتمع.

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ودعا المجلس إلى اتخاذ كافة التدابير الوقائية وإلزام الجميع بكل ما ترى اللجنة ضروري لمكافحة هذا الوباء، وتنظيم حملات مؤسسات المجتمع المدني المرخصة من المفوضية، بعلم ومتابعة اللجنة.

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