«اقتصاد الوفاق» تبحث آليات توزيع الوقود على المخابز

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 مارس 2020, 02:50 مساء
اجتماع وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق لمناقشة آلية توزيع الوقود على المخابز، 26 مارس 2020، (اقتصاد الوفاق)

بحثت وزارة الاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق آليات توزيع وقود (الديزل) على المخابز خلال اجتماع برئاسة وكيل الوزارة فتحي أونيس.

حضر الاجتماع ممثلون عن إدارة الشؤون التجارية بالوزارة واتحاد الصناعة وهيئة النهوض بالصناعة الوطنية وشركة البريقة لتسويق النفط ونقابة المخابز، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

وتناول الاجتماع الصعوبات والتي تواجه نقابة المخابز في توفير الوقود لصالح المخابز، كما تمت مناقشة المقترحات التي من شأنها ترتيب وتسهيل عميلة التوزيع، بما يضمن وصول الكميات المطلوبة لمستحقيها من المخابز العاملة فعلياً والقضاء على التجاوزات وضبط المخالفين.

يأتي ذلك في إطار السياسات التي تحاول حكومة الوفاق اتخاذها من أجل إيصال الوقود المدعم لمستحقيه، إذ طرحت وزارة المالية اقتراحا بالتحول من الدعم العيني للوقود إلى الدعم النقدي.

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