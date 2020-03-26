مؤسسة النفط: 376.9 مليون دولار قيمة محروقات مقدمة للمنطقة الشرقية حتى 20 مارس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 مارس 2020, 02:30 مساء
مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الخميس، استمرار تزويد المنطقة الشرقية بجميع أنواع المحروقات، بشكل طبيعي ومنتظم، كاشفة أن قيمة تلك المحروقات المقدمة للمنطقة منذ يناير وحتى 20 مارس بلغت 376.9 مليون دولار.

واستقبلت المنطقة الشرقية منذ مطلع العام 12 ناقلة محملة بأكثر من 340 ألف طن وقود (بنزين)، بقيمة 215.4 مليون دولار، وثماني ناقلات محملة بـ248 ألف طن وقود (ديزل)، بقيمة 154 مليونا، وخمس ناقلات محملة بـ14 ألف طن (غاز مسال) بقيمة 7.5 مليون دولار، حسب إحصاءات أوردها رئيس لجنة الإدارة عماد بن كورة عبر مقطع فيديو على صفحة المؤسسة بموقع فيسبوك.

كما وصل إليها برا سبعة آلاف طن (بنزين)، و72 ألف طن (ديزل)، وسبعة آلاف و500 طن (غاز مسال)، و11 ألفا و500 طن (وقود طائرات).

والثلاثاء الماضي، كشفت المؤسسة تسجيل 3.53 مليار دولار خسائر ناتجة عن إقفال منشآتها، بعد تراجع إنتاج الخام إلى 95 ألفا و837 برميل، لتبلغ خسائر الإنتاج التراكمية نحو 67 مليونا و 176 ألف برميل، في الفترة من 18 يناير الماضي وحتى 22 مارس الجاري.

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