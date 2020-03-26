«الليبي - الأوكراني» ببنغازي يدعم مستشفى الهواري بمعدات طبية

القاهرة - بوابة الوسط: خديجة العمامي | الخميس 26 مارس 2020, 01:32 مساء

قدم المستشفى «الليبي - الأوكراني» بمدينة بنغازي دعما عينيا لمستشفى الهواري العام تمثل في عدد من المعدات والأجهزة الطبية.

وقال مدير مكتب الإعلام بمستشفى الهواري، هاني العريبي، لـ«بوابة الوسط» الخميس إن «المستشفى الليبي - الأوكراني قدم 15 سريرا طبيا، و30 أسطوانة أكسجين، و300 كمامة طبية، وجهازين لقياس الحرارة».

وأعلنت إدارة مستشفى الهواري العام ببنغازي إيقاف العمل إلى حين إشعار آخر، والبدء في تجهيز المستشفى ليكون مقرا للحجر الصحي بالمدينة.

ونوهت إدارة المستشفى إلى أن هذا القرار جاء بـ«تعليمات من اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء فيروس كورونا»، وفقًا لمديرمكتب الإعلام بمستشفى الهواري، هاني العريبي.

إيقاف العمل بمستشفى الهواري العام بنغازي

وأشارت إدارة المستشفى إلى أن هذه التعليمات جاءت نتيجة «تجهيز وتحوير مستشفى الهواري العام ببنغازي ليكون مقرا للحجرالصحي حال وصل المرض، للبلاد لا قدر الله».

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