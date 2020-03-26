منتسبو «أمن طرابلس» يشاركون في حملة للتبرع بالدم

مصرف الدم المركزي في طرابلس، 26 مارس 2020، (أمن طرابلس)

أطلقت مديرية أمن طرابلس صباح اليوم الخميس، حملة التبرع بالدم بالتنسيق مع مصرف الدم.

وشهدت الحملة إقبالا من منتسبي المديرية، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كما نشرت صورا لعدد من العناصر الذين شاركوا فيها.

أحد منتسبي مديرية أمن طرابلس يشارك في حملة التبرع بالدم