منتسبو «أمن طرابلس» يشاركون في حملة للتبرع بالدم

أطلقت مديرية أمن طرابلس صباح اليوم الخميس، حملة التبرع بالدم بالتنسيق مع مصرف الدم.
وشهدت الحملة إقبالا من منتسبي المديرية، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كما نشرت صورا لعدد من العناصر الذين شاركوا فيها.
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