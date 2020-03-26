«بنغازي الطبي» يجهز خيمة لاستقبال المرضى ضمن خطة مواجهة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 مارس 2020, 11:38 صباحا
استقبال مرضى في خيمة خارجية لمركز بنغازي الطبي، 25 مارس 2020، (صفحة المركز على فيسبوك)

أعلن مركز بنغازي الطبي تجهيز خيمة خارجية لاستقبال المرضى، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ويستقبل الحالات طبيب مكافحة العدوى في الخيمة، الذي يجري كشفا للحرارة على المرضى، ويحيل من يعاني ارتفاعا في درجة الحرارة أو أعراض التهابات في الجهاز التنفسي إلى طبيب آخر في مكان معزول عن المرضى الذين يعانون مشكلات صحية مزمنة في القلب أو السكر وغيرها، حسب بيان المكتب الإعلامي للمركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأربعاء.

وقال نائب رئيس اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة فيروس كورونا الدكتور أحمد الحاسي إن اللجنة وضعت آلية منظمة لطرق استقبال المرضى وفرزهم بطرق معروفة ومتبعة سابقا، بحيث يتم تجنب الزحام.

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وفي حال الاشتباه بأحد المرضى، أوضح الحاسي أنه سينقل بشكل مباشر في سيارة إسعاف مجهزة موجودة في المركز الطبي إلى مستشفى الهواري العام، المجهز للإيواء والعناية الفائقة.

الكشف على حرارة أحد المرضى في الخيمة
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