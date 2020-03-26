ضبط أدوية منتهية الصلاحية داخل «برقن الصحي»

مركز برقن الصحي، 25 مارس 2020، (الرقابة على الأغذية والأدوية)

ضبط أفراد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية مكتب وادي الشاطئ، أدوية منتهية الصلاحية خلال معاينتهم مركز برقن الصحي.

ورغم إعلان مركز برقن الطوارئ تحسبا لفيروس كورونا المستجد، إلا أنه «غير صالح وليس مستعدا» لاستقبال المرضى، بل يشكل خطرا عليهم، حسب بيان مركز الرقابة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأربعاء.

وأشار البيان إلى أن المركز الصحي يفتقر إلى الكمامات والقفازات، إضافة إلى أدوات التعقيم والتطهير، كما أن الروائح الكريهة تنبعث من الأدوية منتهية الصلاحية، إضافة إلى الحالة السيئة لدورات المياه.

اقرأ أيضا: بن عمر يزور أول حالة مصابة بفيروس كورونا في ليبيا

وخلص البيان إلى أن المركز الصحي غير قادر على تقديم الخدمات للمواطنين، كما أنه مظلم، أما طاقم العمل فهم سبعة ممرضين يقدمون التطعيمات، ولا وجود للأطباء في المركز.

يأتي ذلك في الوقت الذي ترفع فيه المنشآت الصحية درجة الاستعداد، خصوصا بعد تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في ليبيا أول من أمس.

أفراد مركز الرقابة على الأغذية خلال المعاينة

أدوية منتهية الصلاحية داخل مركز برقن الصحي