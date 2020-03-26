السراج: «عاصفة السلام» رد اعتبار لضحايا الانتهاكات المستمرة للهدنة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 مارس 2020, 01:56 صباحا
رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج. (أرشيفية: الإنترنت).

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، إن قوات حكومة الوفاق «نفذت مهامها بكفاءة واقتدار» من خلال عملية «عاصفة السلام» التي انطلقت الأربعاء، مؤكدًا أن العملية تأتي ردًا على «الانتهاكات المستمرة للهدنة» والتي أسفرت عن وقوع «ضحايا من المدنيين بينهم أطفال ونساء».

وأوضح السراج أن «عاصفة السلام » هي «رد اعتبار» لضحايا الانتهاكات المستمرة للهدنة، مؤكدًا أن قوات حكومة الوفاق «سترد بقوة على مصادر أي عدوان يقع عليها»، وذلك حسب بيان منشور على صفحة المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق على موقع «فيسبوك».

وأضاف السراج إن «القصف المبرمج للأحياء السكنية بطرابلس لم يتوقف خلال الهدنة، وتسبب في وقوع ضحايا من المدنيين بينهم أطفال ونساء» معتبرًا ذلك، «استخفافًا» بقرار مجلس الأمن، و«استهانة» بمقررات مؤتمر برلين، و«استهتارًا» بأرواح الليبيين وأمنهم.

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