بن عمر يزور أول حالة مصابة بفيروس كورونا في ليبيا

وزير الصحة بحكومة الوفاق، أحميد محمد بن عمر، (أرشيفية: الإنترنت)

تفقد وزير الصحة بحكومة الوفاق أحميد بن عمر، ومدير مستشفى طرابلس المركزي البهلول بن رمضان أول حالة مصابة بفيروس كورونا في ليبيا، وذلك بمستشفى طرابلس المركزي.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء إن الزيارة التفقدية للمستشفى شملت القسم المخصص لاستقبال الحالات، وخلالها حرص الوزير بن عمر على الاطلاع على الوضع الصحي للحالة المصابة بفيروس كورونا.

كما تابع بن عمر عمل فريق الرصد والتقصي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض الذي حرص على أخذ العينات من كل المخالطين للحالة المصابة وحجرهم صحياً.

ومساء أمس، تم الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس «كورونا» المستجد في ليبيا، وتعود إلى رجل يبلغ من العمر 73 عامًا، عاد من المملكة العربية السعودية في 5 مارس الجاري.