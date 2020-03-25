بن عمر يزور أول حالة مصابة بفيروس كورونا في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 مارس 2020, 11:26 مساء
وزير الصحة بحكومة الوفاق، أحميد محمد بن عمر، (أرشيفية: الإنترنت)

تفقد وزير الصحة بحكومة الوفاق أحميد بن عمر، ومدير مستشفى طرابلس المركزي البهلول بن رمضان أول حالة مصابة بفيروس كورونا في ليبيا، وذلك بمستشفى طرابلس المركزي.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء إن الزيارة التفقدية للمستشفى شملت القسم المخصص لاستقبال الحالات، وخلالها حرص الوزير بن عمر على الاطلاع على الوضع الصحي للحالة المصابة بفيروس كورونا.

كما تابع بن عمر عمل فريق الرصد والتقصي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض الذي حرص على أخذ العينات من كل المخالطين للحالة المصابة وحجرهم صحياً.

ومساء أمس، تم الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس «كورونا» المستجد في ليبيا، وتعود إلى رجل يبلغ من العمر 73 عامًا، عاد من المملكة العربية السعودية في 5 مارس الجاري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فرانس برس»: ثلاثة مليارات شخص مطالبون بملازمة منازلهم تحسبا لـ«كوفيد-19»
دولى
ريال مدريد في القمة المالية رغم حصار «كورونا»
رياضة عالمية
فيديو مترجم.. شاهد ماذا قالت سيدة إيطالية لدول الغرب بسبب أزمة فيروس «كورونا»
دولى
القصر الملكي البريطاني يعلن إصابة ولي العهد بفيروس «كورونا»
دولى
وفاة الكاتب المسرحي الأميركي تيرينس ماكنالي جراء فيروس كورونا
ثقافة وفن
أول اجتماع عبر الفيديو لمجلس الأمن.. استمر 4 ساعات وناقش وضع دولة أفريقية
دولى
التوصل إلى خطة في أميركا بتريليوني دولار للتصدي لـ«كورونا»
دولى
الحبري يوضح أسباب تأخر صرف مرتبات الموظفين
ليبيا
«صحة الوفاق» تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس «كورونا» في ليبيا
ليبيا
«تقصي الأهلة»: الخميس أول أيام شهر شعبان
ليبيا
ستيفاني ويليامز تدين «القصف المتكرر لمنطقة عين زارة» وتدعو إلى الوقف الفوري ...
ليبيا
البنتاغون: الأزمة الناجمة عن «كورونا» المستجد ستستمر «90 يوما»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كل ما تحتاج معرفته عن الربو وعلاقته بفيروس «كورونا»