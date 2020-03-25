مداهمة مخازن تبيع المساعدات الطبية المقدمة من الدولة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 مارس 2020, 11:15 مساء
مساعدات طبية مقدمة لأحد المستشفيات الليبية. (أرشيفية: الإنترنت)

داهمت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن طرابلس مخازن للمعدات الطبية بسوق الأدوية بدريبي في طرابلس لقيامها ببيع الكمامات والقفازات الطبية المقدمة كمساعدات من الدولة.

وتقوم المخازن ببيع هذه المساعدات الطبية من دون علب أو صناديق للتمويه، واستغلال الأوضاع التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا المستجد، حسبما ذكرت مديرية أمن طرابلس عبر صفحتها بموقع فيسبوك اليوم الأربعاء.

وساندت مديرية أمن طرابلس عبر هذه الحملة، الحملة الوطنية للامن الغذائي بالتنسيق مع مكتب المحامي العام.

ومساء أمس الثلاثاء، تم الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا لمواطن يبلغ من العمر 73 عاما، وقد عاد في الخامس من مارس الجاري من السعودية.

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